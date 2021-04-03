Марко Николич прокомментировал победу в матче с «Ротором»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ротором» (2:0).



«Хочу поздравить команду с победой, поблагодарить болельщиков за поддержку. Волгоград — это футбольный город. Я первый раз здесь. Мне понравилось всё, кроме поля, которое находится в плохом состоянии. Ещё одна победа, шестая подряд. Забрали три очка. Сейчас возвращаемся в Сочи и будем готовиться к кубковой игре.



Состояние Баринова? Чувствует себя отлично. Я очень доволен тем, как он сегодня сыграл. Такой качественный игрок, с характером, нам очень нужен. Три полузащитника сыграли практически весь второй тайм? Да, это был риск. Очень много карточек было в матче, но я не мог на все карточки ответить заменами.

Что касается ухода Ведрана Чорлуки, то на нас сейчас это не влияет. Он опытный игрок и хороший человек. Это было видно сегодня, у меня нет ни секунды сомнений в его мотивации. Ведран — настоящий профессионал», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.