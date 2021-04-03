Сэм Эллардайс: после удаления мы разобрали «Челси» на части

Главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Сэм Эллардайс прокомментировал победу «дроздов» в матче 30-го АПЛ с «Челси» (5:2).



«Я в восторге. Не только из-за победой, но и из-за нашей игры. То, что мы увидели сегодня, — это именно то, чего нам не хватало. Наши великолепные голов и качество нашего футбола принесли нам фантастический результат. Мы были на кураже.



»Челси" вполне заслуженно остался в меньшинстве. Тьяго Силва мог быть удалён ещё за свой первый фол. После удаления мы разобрали «Челси» на части.



Мы начали матч очень хорошо: прессинговали и не сидели сложа руки у своих ворот. У меня было три недели, чтобы подготовится к этому матчу и выбрать нужную тактику. С парнями мы договорились: «Пойдем, бросим им вызов!» Это сработало на ура.



Я очень хотел увидеть, как Матеус Перейра оформляет хет-трик, но, я полагаю, что это говорила во мне жадность. Для дальнейшего прогресса нам нужно, чтобы несколько травмированных игроков как можно быстрее восстановились", — цитирует Эллардайса BBC.

Видео красивой голевой комбинации в исполнении футболистов «Вест Бромвича»

«Челси» в 30 матчах набрал 51 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (21) — на предпоследнем, 19-м месте.