Источник: агент Кварацхелии проведёт переговоры с представителями «Милана» и «Ювентуса»

Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает комментатор Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.

«Европейские команды уже начинают переговоры с Хвичей и его представителями. Насколько мне известно, агент Мамука Джугели на днях вылетает в Италию, где проведёт переговоры с представителями „Милана“ и „Ювентуса“. Стороны обсудят возможный трансфер Кварацхелии. Также конкретный интерес к грузину проявляет „Наполи“.



Как говорят, большое промо Хвиче в Италии делает Каха Каладзе. Легенду „Милана“ активно спрашивают о потенциале Хвичи, а он даёт лучшие рекомендации. Каладзе обсуждал Кварцхелию не только с агентами, но и с техническим директором „Милана“, а когда-то своим напарником по обороне Паоло Мальдини. Тот даже отправил своего представителя в Тбилиси на матч Грузия — Испания», — написал Арустамян.

Сообщалось, что в услугах 20-летнего грузинского вингера заинтересована мюнхенская «Бавария».



В текущем сезоне Кварацхелия принял участие в 20 встречах за казанский «Рубин» в Российской Премьер-Лиге, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач. Действующий контракт Хвичи с «Рубином» рассчитан до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 10 млн.