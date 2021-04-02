Полузащитник «Рубина» Кварацхелия может перейти в «Баварию»

Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия может пойти на повышение в летнее трансферное окно. В услугах 20-летнего грузинского вингера заинтересована мюнхенская «Бавария», сообщает Express.de.
По информации источника, несколько дней назад агент Кварацхелии Мамука Джугели выразил уверенность, что его подопечный окажется в мадридском «Реале» или мюнхенской «Баварии».
В текущем сезоне Кварацхелия принял участие в 20 встречах за казанский «Рубин» в Российской Премьер-Лиге, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач. Действующий контракт Хвичи с «Рубином» рассчитан до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 10 млн.
Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий посоветовал Хвиче сделать промежуточный шаг между российским футболом и топ-клубом, перейдя в крепкую европейскую команду уровня «Севильи», «Аталанты», «Байера».
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