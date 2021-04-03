Кварацхелия: перед матчем Слуцкий сказал мне, что забью. Я это сделал
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия прокомментировал победу в матче с «Сочи» (1:0).
«Положительные эмоции, команда выиграла. Забил хороший гол, это для меня круто. Перед игрой Слуцкий сказал мне, что забью, я это сделал. Позитивная атмосфера была в раздевалке, у нас настоящая семья. Решили с тренером, что не выйду в основе, чтобы отдохнуть. Не знаю, почему забиваю так много. Работаю. Спасибо богу, что даёт возможность», — передаёт слова Кварацхелии корреспондент «Чемпионата».
В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал «Сочи». Встреча проходила в Казани на «Ак Барс Арене» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный мяч забил вышедший на замену Хвича Кварахцелия после передачи Олега Шатова.
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