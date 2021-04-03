В «Рубине» отреагировали на информацию об интересе «Ювентуса» и «Милана» к Кварацхелии

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал об интересе иностранных клубов к полузащитнику Хвиче Кварацхелии.
«По информации об интересе к Хвиче со стороны «Наполи», «Ювентуса» и «Милана» я не могу сказать – об этом же Нобель пишет. На клуб никто не выходил, выйдут – будем вести переговоры. Есть цель его удержать, но если будут гранды, то я не имею права удерживать. Просто так его никто не отдаст, но при достойном предложении, тем более от грандов – как бы я не хотел его оставить, наверное, пойдём ему навстречу. Но пока предложений не было, пока рано обсуждать.
Не удивляют ли такие новости? Знаете, у Гафта был юбилей, ему пели оды, а он сказал: «Вы знаете, вы вот всё говорите… А я ведь вам верю!» – сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 3 апреля 2021
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