Слуцкий: «Сочи» — одна из самых организованных команд РПЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги победного матча с «Сочи» (1:0).



«Очень тяжёлая игра, преимущество переходило от одной команды к другой. То большими кусками, по пять минут, «Сочи» больше контролировал мяч, то нам удавалось это делать. Я уже говорил, что «Сочи» — одна из самых организованных команд лиги. Они сегодня это подтвердили, поэтому был матч равных возможностей. Очень рад, что в этой ситуации мы склонили чашу весов в свою сторону.

Отсутствие Хвичи в стартовом составе было обусловлено усталостью? Иных причин не было. Почему Макаров появился на поле с самого начала игры? Потому что Макаров прилетел почти на сутки раньше, чем Кварацхелия. Он уже на следующий день после игры сборной в 10 утра был на базе, прошёл все восстановительные процедуры. И три матча, которые сыграл Макаров, он сыграл всё-таки в одном месте, не летал. А Кварацхелия только вчера появился на базе, очень много летал. То есть он был в несколько иной ситуации, нежели Макаров», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».