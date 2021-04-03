Слуцкий: «Сочи» — одна из самых организованных команд РПЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги победного матча с «Сочи» (1:0).
«Очень тяжёлая игра, преимущество переходило от одной команды к другой. То большими кусками, по пять минут, «Сочи» больше контролировал мяч, то нам удавалось это делать. Я уже говорил, что «Сочи» — одна из самых организованных команд лиги. Они сегодня это подтвердили, поэтому был матч равных возможностей. Очень рад, что в этой ситуации мы склонили чашу весов в свою сторону.
Отсутствие Хвичи в стартовом составе было обусловлено усталостью? Иных причин не было. Почему Макаров появился на поле с самого начала игры? Потому что Макаров прилетел почти на сутки раньше, чем Кварацхелия. Он уже на следующий день после игры сборной в 10 утра был на базе, прошёл все восстановительные процедуры. И три матча, которые сыграл Макаров, он сыграл всё-таки в одном месте, не летал. А Кварацхелия только вчера появился на базе, очень много летал. То есть он был в несколько иной ситуации, нежели Макаров», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».
- 3 апреля 2021
-
21:49
-
21:46
-
21:42
-
21:36
-
21:31
-
21:26
-
21:26
-
21:25
-
21:21
-
21:05
-
20:59
-
20:58
-
20:54
-
20:53
-
20:44
-
20:29
-
20:20
-
20:13
-
20:05
-
20:03
-
19:59
-
19:55
-
19:52
-
19:49
-
19:49
-
19:46
-
19:41
-
19:39
-
19:30
-
19:27
-
19:16
-
19:09
-
19:07
-
19:06
-
19:00