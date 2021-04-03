Деспотович передал «привет» главному тренеру «Сочи» после матча

Сербский нападающий «Рубина» Джордже Деспотович опубликовал в инстаграм «сториз» послание главному тренеру «Сочи» Владимиру Федотову.



«Привет, Федотов, как ты там? Я – Деспот, я плохой», – написал Деспотович в «сториз» в инстаграм-аккаунте.

Напомним, что в 24-м туре Российской Премьер-Лиги «Рубин» дома обыграл «Сочи» со счётом 1:0 благодаря голу Хвичи Кварацхелии. После 24 матчей Премьер-Лиги казанцы с 40 очками занимают пятую строчку в таблице и отстают от идущего в еврокубковой зоне «Динамо» на два балла. В следующем туре РПЛ «Рубин» в гостях встретится с «Ростовом». Матч состоится 10 апреля и начнётся в 19:00 мск.



Джордже Деспотович провёл в текущем сезоне чемпионата России 20 матчей и забил 11 голов.