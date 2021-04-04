Диогу Жота прокомментировал разгромную победу в матче с «Арсеналом»

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота прокомментировал результат матча 30-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (3:0).



«Это важная победа для нас. Чтобы завершить сезон на высоких местах в таблице, нам нужно выполнять свою работу, которая заключается в том, чтобы максимально выкладываться в каждом матче. Если мы сделаем это, у нас будут шансы. В матче с «Арсеналом» мы выполнили свою работу.



Первый гол был восхитительным. Сегодня всё сработало, и надеюсь, что будет работать и в будущем. Если честно, я ожидал, что «Арсенал» будет больше владеть мячом, ведь это в их духе. Но мы хорошо прессинговали и не давали им такой возможности. В конце концов мы забрали контроль над встречей», — приводит слова Жоты пресс-служба «Ливерпуля».

«Ливерпуль» разгромил «Арсенал» и поднялся на 5-е место в турнирной таблице АПЛ