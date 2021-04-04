Хунтелар стал самым возрастным автором гола в истории «Шальке»

Голландский нападающий «Шальке-04» Клас-Ян Хунтелар забил в ворота «Байера» в матче 27 тура немецкой Бундеслиги и стал самым возрастным автором гола в истории клубе из Гельзенкирхена.
В 29-м туре немецкого чемпионата «Шальке» на выезде встречался с «Байером» и уступил со счётом 1:2. На 59-й минуте Хунтелар отличился, но после просмотра VAR судья отменил гол из-за офсайда, а на 81-й форвард забил, но уже по правилам.
На момент гола голландцу было 37 лет, семь месяцев и 22 дня. Предыдущее достижение держалось с февраля 2002 года, когда голкипер Оливер Рек забил в ворота «Санкт-Паули». Немцу на тот момент было 36 лет, 11 месяцев и 13 дней.
Напомним, что в 27-м туре «Шальке» уступил «Байеру» со счётом 1:2. После 27 туров команда из Гельзенкирхена замыкает турнирную таблицу с 10 очками.
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