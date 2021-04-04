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Бохинен — о матче с «Тамбовом»: ЦСКА важно переломить череду неудачных результатов

Бохинен — о матче с «Тамбовом»: ЦСКА важно переломить череду неудачных результатов
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».

«Я рад восстановиться и надеюсь сыграть. С каждой неделей чувствую себя всё лучше и хочу помогать команде побеждать, независимо от того, выйду я в старте или на замену. Нам важно переломить череду неудачных результатов и вернуться с победой», — приводит слова Бохинена пресс-служба ЦСКА.

Матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — ЦСКА состоится сегодня, 4 апреля, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тамбов» — ЦСКА.

ЦСКА набрал 40 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» (13) — на 16-м месте.

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