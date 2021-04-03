Жо: у Ивицы Олича есть всё, чтобы добиться успеха в ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Жо прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера московской команды.
«Говорить о нём очень легко, потому что мы вместе играли целый год. Как футболист, он был фантастический. Болельщики им восхищались, я даже помню, что в честь него была кричалка. Сразу было понятно, насколько Ивицу любят болельщики. Он уже тогда отождествлялся с клубом. Теперь он становится главным тренером, и это прекрасная новость. Поверьте, у него есть всё, чтобы добиться успеха. Он ведь усердно учился и посвятил всего себя футболу. Надеюсь, у него всё получится. Хочу также сказать, что ЦСКА — это тот клуб, к которому я всегда испытываю большую любовь и уважение!» — цитирует Жо «Евро-Футбол.Ру».
Хорватский специалист Ивица Олич возглавил армейский клуб 23 марта. Ранее 41-летний хорват был помощником Златко Далича в сборной Хорватии. В тренерский штаб ЦСКА также вошли соотечественники Олича: Игор Юкич и Илия Арачич, о чём «Чемпионат» сообщал первым.
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