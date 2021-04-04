«Не одобряю такие поступки». Сульшер исключил возможность перехода Агуэро в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о возможном переходе форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в стан «красных дьяволов».



«Если бы меня пригласил к себе конкурирующий клуб и я бы туда перешёл, что стало бы с моей верностью? Конечно, верность — одна из ценностей, которая очень важна для меня. Поэтому я не жду, что игрок, который 10 лет играл за клуб, захотел бы перейти к сопернику по соседству.



Да, мы все профессионалы, но когда ты играешь за «Манчестер Юнайтед», потом ты не уходишь в «Манчестер Сити». Да, такие примеры были, но, честно говоря, я не одобряю такие поступки. Не хочу называть имена, вы и так знаете, о ком я говорю. Этого достаточно», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

«Челси» — основной претендент на Серхио Агуэро