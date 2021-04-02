«Челси» — основной претендент на Серхио Агуэро

Нападающий Серхио Агуэро, который объявил о своём уходе из «Манчестер Сити» по окончании текущего сезона, хочет остаться в АПЛ, сообщает Daily Mail.
В связи с этим «Челси» настроены подписать контракт с аргентинцем, тем самым являясь основным фаворитом в гонке за игрока.
Ранее стало известно, что подписать Агуэро готовы «Ювентус» и «Интер». Также сообщалось об интересе к 32-летнему футболисту со стороны «Барселоны».
В нынешнем сезоне АПЛ Агуэро провёл 8 матчей, в которых записал в свой актив 1 гол.
Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. В составе «горожан» форвард четырежды выиграл чемпионат Англии, пять раз — Кубок лиги, три раза — Суперкубок страны, а также завоевал Кубок Англии.
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