«Тамбов» — ЦСКА: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 4 апреля, состоится матч «Тамбов» — ЦСКА. Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Тамбов» — ЦСКА на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Ассистенты — Александр Богданов (Верея) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервный рефери — Александр Машлякевич (Москва).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тамбов» — ЦСКА.
ЦСКА набрал 40 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) — на 16-м месте.
- 4 апреля 2021
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