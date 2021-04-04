«Тамбов» — ЦСКА: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 4 апреля, состоится матч «Тамбов» — ЦСКА. Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Тамбов» — ЦСКА на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Ассистенты — Александр Богданов (Верея) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервный рефери — Александр Машлякевич (Москва).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тамбов» — ЦСКА.



ЦСКА набрал 40 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) — на 16-м месте.