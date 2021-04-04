Нуну Эшпириту Санту: этот сезон самый трудный в моей карьере

Главный тренер «Вулверхэмптон Уондерерс» Нуну Эшпириту Санту рассказал о трудностях, с которыми столкнулась его команда по ходу нынешнего сезона.



«Я думаю, что это самый трудный сезон в моей карьере, самый трудный период из-за пандемии. Это вызов для всех. Самое главное, чтобы мы оставались рядом друг с другом и поддерживали окружающих в этой непростой ситуации. Пандемия действительно требовательна ко всем аспектам жизни общества.



Этот сезон не был линейным в аспектах работы команды. В этом году у нас были разные моменты, которые нам нужно было пережить. На протяжении всего сезона у нас были небольшие проблемы, которые накопились и доставили нам уже настоящие проблемы. В тот момент, когда мы исправляли что-то одно, появлялось уже что-то другое.



Был момент, когда мы не могли выступать так же хорошо в первом тайме, как во втором, и наоборот. Мы сталкивались с разными ситуациями. Поэтому речь идёт не о том, чтобы пропускать или не забивать голы, а о том, чтобы найти нужный нам баланс.



Игроки должны совершенствоваться, понимая, что мы не так хорошо выступали в течение предыдущей части сезона. Мы не можем повторить это снова. Это то, над чем мы работаем, понимая, что для того, чтобы добиться чего-то в футболе, мы должны реагировать, мы должны оправляться от трудных периодов», — приводит слова Нуну Sky Sports.



«Волки» в 29 матчах набрали 35 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Ближайший матч подопечные Нуну Эшпириту Санту проведут в понедельник, 5 апреля — в матче 30-го тура АПЛ они дома сыграют с «Вест Хэм Юнайтед».

Нуну Эшпириту Санту: даже в одиночку я буду продолжать вставать на колено перед матчами