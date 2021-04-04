Олич: если ЦСКА будет думать о слабости «Тамбова», хорошего не жди

Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» и вспомнил свой дебют в составе армейцев в качестве игрока.
«Помню свой дебют как игрока, это было в матче с «Шинником», я забил гол. Но сейчас совсем другой дебют. «Тамбов» — удобный соперник для дебюта? Я так не думаю, уважаю все команды. Все говорят о их слабости, но если я и игроки будем так думать, хорошего не жди», — приводит слова Олича пресс-служба ЦСКА.
Матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — ЦСКА состоится сегодня, 4 апреля, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тамбов» — ЦСКА.
ЦСКА набрал 40 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» (13) — на 16-м месте.
- 4 апреля 2021
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