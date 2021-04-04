«Урал» обыграл «Арсенал» на «Екатеринбург Арене»

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Арсенал». Встреча проходила на «Екатеринбург Арене» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 3-й минуте туляки могли открыть счёт в матче, но голкипер хозяев Ярослав Годзюр отбил удар Владислава Пантелеева с пенальти. Спустя 10 минут Павел Погребняк забил головой после передачи Игоря Калинина с фланга. Этот гол стал для нападающего первым в последних пяти месяцах. На 85-й минуте Рамазан Гаджимурадов отметился дебютным голом за «Урал».
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистентами были Валерий Данченко и Дмитрий Жвакин. Резервный арбитр – Артур Фёдоров.
После 24 туров екатеринбуржцы с 29 очками расположились на 12-м месте, туляки идут на 14-й строчке с 17 очками.
В 25-м туре РПЛ «Урал» 11 апреля в Москве сыграет с «Динамо», в тот же день «Арсенал» примет «Краснодар».
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