Главный тренер «Урала» Матвеев: сегодня было огромное желание победить

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал победу над «Арсеналом» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.



«Сегодня было огромное желание победить, всё-таки пять побед в чемпионате – достаточно мало, поэтому во что бы то ни стало хотелось победить. Организованно сыграли в обороне, хороший переход в атаку был, ну и стандарт, когда был нужен – помог.



Дебют Адамова? Хорошо оценю его. Есть над чем работать, но он нас не подвёл сегодня, не стушевался. Хороший дебют», – сказал Матвеев в эфире «Матч Премьер».



Напомним, что матч 24-го тура РПЛ «Урал» – «Арсенал» завершился победой хозяев со счётом 2:0.



В 25-м туре РПЛ «Урал» 11 апреля в Москве сыграет с «Динамо», в тот же день «Арсенал» примет «Краснодар».