Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Главный тренер «Урала» Матвеев: сегодня было огромное желание победить

Главный тренер «Урала» Матвеев: сегодня было огромное желание победить
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал победу над «Арсеналом» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Сегодня было огромное желание победить, всё-таки пять побед в чемпионате – достаточно мало, поэтому во что бы то ни стало хотелось победить. Организованно сыграли в обороне, хороший переход в атаку был, ну и стандарт, когда был нужен – помог.

Дебют Адамова? Хорошо оценю его. Есть над чем работать, но он нас не подвёл сегодня, не стушевался. Хороший дебют», – сказал Матвеев в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что матч 24-го тура РПЛ «Урал» – «Арсенал» завершился победой хозяев со счётом 2:0.

В 25-м туре РПЛ «Урал» 11 апреля в Москве сыграет с «Динамо», в тот же день «Арсенал» примет «Краснодар».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021