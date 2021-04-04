Главный тренер «Урала» Матвеев: сегодня было огромное желание победить
Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал победу над «Арсеналом» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Сегодня было огромное желание победить, всё-таки пять побед в чемпионате – достаточно мало, поэтому во что бы то ни стало хотелось победить. Организованно сыграли в обороне, хороший переход в атаку был, ну и стандарт, когда был нужен – помог.
Дебют Адамова? Хорошо оценю его. Есть над чем работать, но он нас не подвёл сегодня, не стушевался. Хороший дебют», – сказал Матвеев в эфире «Матч Премьер».
Напомним, что матч 24-го тура РПЛ «Урал» – «Арсенал» завершился победой хозяев со счётом 2:0.
В 25-м туре РПЛ «Урал» 11 апреля в Москве сыграет с «Динамо», в тот же день «Арсенал» примет «Краснодар».
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