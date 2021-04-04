Почеттино: «ПСЖ» будет сложно сохранить чемпионство после поражения в матче с «Лиллем»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино после матча 31-го тура французской Лиги 1 с «Лиллем» (0:1) отметил, что парижанам будет сложно выиграть в борьбе за чемпионский титул.
«Нам будет сложно сохранить чемпионский титул после этого поражения. Мы хорошо знали, что в этом матче будет тяжело до самого конца. Конечно, нужно продолжать работу и биться во всех турнирах. Соперник создал меньше моментов, но действовал чище у ворот. Думаю, мы заслужили большего. Конечно, мы крайне разочарованы результатом. Необходимо больше забивать, а мы этого не сделали и проиграли», — приводит слова Почеттино Goal.com.
«Лилль» набрал 66 очков и вышел на первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Пари Сен-Жермен» (63) опустился на второе место.
- 4 апреля 2021
-
17:32
-
17:13
-
17:07
-
17:05
-
16:59
-
16:57
-
16:53
-
16:44
-
16:39
-
16:30
-
16:24
-
16:20
-
16:05
-
16:00
-
15:54
-
15:53
-
15:43
-
15:28
-
15:21
-
15:16
-
15:15
-
15:12
-
15:09
-
14:59
-
14:32
-
14:32
-
14:28
-
13:58
-
13:52
-
13:30
-
13:08
-
12:58
-
12:51
-
12:45
-
12:34