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Почеттино: «ПСЖ» будет сложно сохранить чемпионство после поражения в матче с «Лиллем»

Почеттино: «ПСЖ» будет сложно сохранить чемпионство после поражения в матче с «Лиллем»
Футбол / Франция 0
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино после матча 31-го тура французской Лиги 1 с «Лиллем» (0:1) отметил, что парижанам будет сложно выиграть в борьбе за чемпионский титул.

«Нам будет сложно сохранить чемпионский титул после этого поражения. Мы хорошо знали, что в этом матче будет тяжело до самого конца. Конечно, нужно продолжать работу и биться во всех турнирах. Соперник создал меньше моментов, но действовал чище у ворот. Думаю, мы заслужили большего. Конечно, мы крайне разочарованы результатом. Необходимо больше забивать, а мы этого не сделали и проиграли», — приводит слова Почеттино Goal.com.

«Лилль» набрал 66 очков и вышел на первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Пари Сен-Жермен» (63) опустился на второе место.

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