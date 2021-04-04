Погребняк: переиграли принципиального соперника по таблице и заслуженно победили

Нападающий «Урала» Павел Погребняк поделился мнением об игре 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом».



В первую очередь хочу подчеркнуть, что всё-таки это командная награда и сегодня мы были одним целым. Мы заслуженно победили, переиграли принципиального соперника по турнирной таблице, поэтому все очень довольны.



Противостояние бывшего и нынешнего тренера? Я всегда буду благодарен Дмитрию Владимировичу как человеку, как тренеру, и желаю ему дальнейших успехов», – сказал Погребняк в послематчевом интервью в эфире Матч Премьер.



Напомним, что матч 24-го тура РПЛ «Урал» – «Арсенал» завершился победой хозяев со счётом 2:0, а Погребняк забил первый мяч в этой встрече.



В 25-м туре РПЛ «Урал» 11 апреля в Москве сыграет с «Динамо».