Лизаразю: Неймар не уважает ни противников, ни товарищей по команде

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю прокомментировал удаление бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в матче с «Лиллем».



«Как только дела идут не в его пользу, как только команда начинает обороняться, он не поддерживает это, а только раздражается. Сейчас он вернулся после травмы спустя два месяца и теперь готовится к Лиге чемпионов. Нужно держать спокойствие, но у него этого нет совершенно. Он не уважает ни противников, ни товарищей по команде. У него нет дисциплины», – цитирует Лизаразю Sports.fr.



В матче 31-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» уступил «Лиллю» со счётом 0:1 и опустился на второе место в таблице.



В текущем сезоне Лиги 1 Неймар провёл 13 матчей и забил шесть мячей.