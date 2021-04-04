Гарри Кейн побил рекорд, принадлежавший Уэйну Руни

На стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне проходит очередной матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Идёт 62-я минута встречи, счёт 2:1 в пользу «шпор».



Нападающий гостей Гарри Кейн, оформив дубль в этом матче, забил уже 84 гола за одни клуб в выездных матчах АПЛ, установив рекорд, принадлежавший Уэйну Руни, который в составе «Манчестер Юнайтед» забил 82 гола в гостевых матчах, сообщает Opta Sport.

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Всего за свою карьеру в АПЛ Руни забил 94 гола (12 мячей за «Эвертон») на выезде, являясь рекордсменом по этому показателю. На втором месте Алан Ширер (87), на третьем Фрэнк Лэмпард (85).

Видео рекордного гола Гарри Кейна

«Тоттенхэм» в 29 матчах набрал 48 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (28) — на 17-м месте.