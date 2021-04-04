Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гарри Кейн побил рекорд, принадлежавший Уэйну Руни

Гарри Кейн побил рекорд, принадлежавший Уэйну Руни
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

На стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне проходит очередной матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Идёт 62-я минута встречи, счёт 2:1 в пользу «шпор».

Нападающий гостей Гарри Кейн, оформив дубль в этом матче, забил уже 84 гола за одни клуб в выездных матчах АПЛ, установив рекорд, принадлежавший Уэйну Руни, который в составе «Манчестер Юнайтед» забил 82 гола в гостевых матчах, сообщает Opta Sport.

Фотографию можно увидеть на странице Opta Joe в "Твиттере".

Всего за свою карьеру в АПЛ Руни забил 94 гола (12 мячей за «Эвертон») на выезде, являясь рекордсменом по этому показателю. На втором месте Алан Ширер (87), на третьем Фрэнк Лэмпард (85).

Видео рекордного гола Гарри Кейна

«Тоттенхэм» в 29 матчах набрал 48 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (28) — на 17-м месте.

Кейн в матче с «Ньюкаслом» за четыре минуты оформил дубль и стал лидером гонки бомбардиров
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021