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Кимпембе: предпочёл бы, чтобы Левандовски сыграл с «ПСЖ»

Кимпембе: предпочёл бы, чтобы Левандовски сыграл с «ПСЖ»
Футбол / Франция 0
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Защитник «Пари Сен-Жермен» Преснел Кимпембе высказался об отсутствии форварда Роберта Левандовского в составе «Баварии» в предстоящих матчах 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я бы предпочёл, чтобы Левандовски играл. Я люблю соревновательность, и мне нравится играть против великих игроков. Но от того, будет он играть с «ПСЖ» или нет, ничего не изменится. «Бавария» по-прежнему остаётся отличной командой», — приводит слова Кимпембе «твиттер» Bayern & Germany со ссылкой на Telefoot.

Напомним, Левандовски был заменён на 63-й минуте матча 2-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 со сборной Андорры (3:0). После этого игрок отправился в расположение «Баварии», где в ходе медицинского обследования у форварда было диагностировано растяжение связок правого колена. Поляк пропустит оба матча с «ПСЖ».

«ПСЖ» и «Бавария» проведут матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 7 и 13 апреля.

Роберт Левандовски пропустит оба матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ»
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