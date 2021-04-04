Судья Федотов прокомментировал два пенальти в ворота «Тамбова» в матче с ЦСКА

Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал два эпизод с назначением пенальти в ворота «Тамбова» во втором тайме матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.
«11-метровый в ворота «Тамбова» на 51-й минуте назначен верно. Скорее всего, Мешкову подсказал помощник.
Рука у игрока «Тамбова» отставлена в сторону, поэтому это пенальти и жёлтая карточка.
Третий 11-метровый в ворота «Тамбова» (на 63-й минуте) назначен правильно. Игрок «Тамбова», выпрыгивая, выставил руку в сторону. Пенальти и жёлтая карточка – верное решение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Тамбов» — ЦСКА в эти минуты проходит на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тамбов» — ЦСКА.
- 4 апреля 2021
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