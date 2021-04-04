Черчесов: дзюбазависимость сборной? А у «Барсы» мессизависимость. Любая команда зависима

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о роли Артёма Дзюбы в национальной команде.

«Я бы не до конца с вами согласился, что Дзюбу не хватило на словаков. Тут результат уводит в сторону, хотя он так же был неплох в борьбе – выиграл не менее 50%, создавал моменты для партнёров. Тот же эпизод со скидкой Головину, да и гол был забит при участии Артёма. Так что здесь вы не совсем правы. Хотя, возможно, свежести, немного не хватило. Когда много матчей, то футболисты могу приехать действительно уставшими. На сборе в октябре было то же самое.

Ваши коллеги писали: «Почему он играет, если он уставший». Думаете, в ноябре ситуация изменилась? Ещё месяц играли в плотном графике и тут не стать более свежим. А там еще эта ситуация. Как бы он нам помог? Если бы Дзюба был свежий и летал по полю, то это была бы другое дело. Дзюбазависимость? Любая команда зависима от лидера. Сборная России имеет дзюбозависимость. «Барселона» имеет мессизависимость. «Милан» имеет ибразависимость. Не будет Ибрагимовича – найдут другого Ибрагимовича", — сказал Черчесов в интервью «Чемпионату».