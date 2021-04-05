«Аталанта» нашла нового молодого таланта в Бельгии
Полузащитник «Брюгге» Шарль Де Кетеларе может пойти на повышение в летнее трансферное окно. В услугах 20-летнего бельгийца заинтересована «Аталанта», информирует инсайдер Николо Скира в «Твиттере».
«Аталанта» рассматривает Де Кетеларе как потенциальную замену для Йосипа Иличича, который близок к уходу из клуба ближайшим летом.
Transfermarkt оценивает стоимость Шарля де Кетеларе в € 16 млн. Он является выходецем футбольной академии «Брюгге». В сезоне-2020/2021 бельгиец провёл в составе основной команды 38 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.
После 29 матчей «Аталанта» с 58 очками занимает третье место в итальянском чемпионате. Лидирует – «Интер», у которого 68 очков в 28 встречах.
«Интер» нацелился на форварда «Аталанты» Мурьеля
Рекомендуем вам
- 5 апреля 2021
-
00:59
-
00:44
-
00:34
-
00:11
-
00:08
-
00:03
- 4 апреля 2021
-
23:56
-
23:52
-
23:48
-
23:40
-
23:30
-
23:24
-
23:04
-
22:49
-
22:47
-
22:42
-
22:40
-
22:30
-
22:30
-
22:29
-
22:25
-
22:25
-
22:20
-
22:15
-
22:15
-
22:13
-
22:10
-
22:06
-
22:05
-
22:01
-
22:00
-
21:49
-
21:46
-
21:46
-
21:26
Партнерский контент
Рекомендуем вам