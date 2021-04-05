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«Аталанта» нашла нового молодого таланта в Бельгии

«Аталанта» нашла нового молодого таланта в Бельгии
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Брюгге» Шарль Де Кетеларе может пойти на повышение в летнее трансферное окно. В услугах 20-летнего бельгийца заинтересована «Аталанта», информирует инсайдер Николо Скира в «Твиттере».

«Аталанта» рассматривает Де Кетеларе как потенциальную замену для Йосипа Иличича, который близок к уходу из клуба ближайшим летом.

Transfermarkt оценивает стоимость Шарля де Кетеларе в € 16 млн. Он является выходецем футбольной академии «Брюгге». В сезоне-2020/2021 бельгиец провёл в составе основной команды 38 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

После 29 матчей «Аталанта» с 58 очками занимает третье место в итальянском чемпионате. Лидирует – «Интер», у которого 68 очков в 28 встречах.

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