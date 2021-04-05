Тьяго: играть в «Ливерпуле» под руководством Клоппа – это фантастика

29-летний испанский центральный полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара высказался о неудачной серии клуба в чемпионате Англии и поделился мнением о работе под руководством Юргена Клоппа.

«Позади много игр, в которых «Ливерпуль» не заслуживал поражения, поэтому часто было неприятно не получить три очка, даже несмотря на то, что мы были лучше соперника. Но таков футбол, мы всегда с нетерпением ждём следующего матча, где стараемся выступить как можно лучше.

Юрген Клопп? Играть под его руководством — это фантастика. Вы многому учитесь, и вам нужно привыкнуть к другому способу игры, который мне очень нравится. Это означает, что вы должны адаптироваться и развиваться. Благодаря качеству товарищей по команде играть в хороший футбол становится ещё проще», — цитирует Алькантару Goal.

В текущем сезоне Тьяго Алькантара принял участие в 20 встречах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.