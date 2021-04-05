Тьяго: играть в «Ливерпуле» под руководством Клоппа – это фантастика

29-летний испанский центральный полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара высказался о неудачной серии клуба в чемпионате Англии и поделился мнением о работе под руководством Юргена Клоппа.
«Позади много игр, в которых «Ливерпуль» не заслуживал поражения, поэтому часто было неприятно не получить три очка, даже несмотря на то, что мы были лучше соперника. Но таков футбол, мы всегда с нетерпением ждём следующего матча, где стараемся выступить как можно лучше.
Юрген Клопп? Играть под его руководством — это фантастика. Вы многому учитесь, и вам нужно привыкнуть к другому способу игры, который мне очень нравится. Это означает, что вы должны адаптироваться и развиваться. Благодаря качеству товарищей по команде играть в хороший футбол становится ещё проще», — цитирует Алькантару Goal.
В текущем сезоне Тьяго Алькантара принял участие в 20 встречах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
- 5 апреля 2021
-
03:25
-
02:54
-
02:16
-
01:58
-
01:33
-
00:59
-
00:44
-
00:34
-
00:11
-
00:08
-
00:03
- 4 апреля 2021
-
23:56
-
23:52
-
23:48
-
23:40
-
23:30
-
23:24
-
23:04
-
22:49
-
22:47
-
22:42
-
22:40
-
22:30
-
22:30
-
22:29
-
22:25
-
22:25
-
22:20
-
22:15
-
22:15
-
22:13
-
22:10
-
22:06
-
22:05
-
22:01