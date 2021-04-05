Игрок «Аталанты» поведал эмоциональную историю несостоявшегося обмена футболками с Роналду

26-летний немецкий крайний защитник «Аталанты» Робин Госенс рассказал о неудачной попытке обмена футболками со звёздным форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Однажды после матча с «Ювентусом» я попытался осуществить свою мечту о футболке Роналду. Как прозвучал финальный свисток, я подошёл к нему, даже не объявив об этом публично… Но Роналду не согласился. Я спросил: «Криштиану, можно мне твою футболку?» Он даже не посмотрел на меня, он просто сказал: «Нет!»

Я покраснел, мне стало стыдно. Я ушёл и почувствовал себя маленьким. Наверняка, вы знаете тот момент, когда происходит что-то неприятное, и вы смотрите вокруг, чтобы увидеть, заметил ли это кто-нибудь? Это то, что я чувствовал в тот момент и пытался это скрыть», — приводит слова Госенса Goal со ссылкой на опубликованную биографию футболиста под названием «Мечты того стоят».