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Игрок «Аталанты» поведал эмоциональную историю несостоявшегося обмена футболками с Роналду

Игрок «Аталанты» поведал эмоциональную историю несостоявшегося обмена футболками с Роналду
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

26-летний немецкий крайний защитник «Аталанты» Робин Госенс рассказал о неудачной попытке обмена футболками со звёздным форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Однажды после матча с «Ювентусом» я попытался осуществить свою мечту о футболке Роналду. Как прозвучал финальный свисток, я подошёл к нему, даже не объявив об этом публично… Но Роналду не согласился. Я спросил: «Криштиану, можно мне твою футболку?» Он даже не посмотрел на меня, он просто сказал: «Нет!»

Я покраснел, мне стало стыдно. Я ушёл и почувствовал себя маленьким. Наверняка, вы знаете тот момент, когда происходит что-то неприятное, и вы смотрите вокруг, чтобы увидеть, заметил ли это кто-нибудь? Это то, что я чувствовал в тот момент и пытался это скрыть», — приводит слова Госенса Goal со ссылкой на опубликованную биографию футболиста под названием «Мечты того стоят».

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