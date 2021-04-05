Уле-Гуннар Сульшер: Давид де Хеа ещё сыграет за «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал ситуацию с испанским голкипером команды Давидом де Хеа, который вновь не вышел на поле в матче Премьер-лиги. Вчера, 4 апреля, манкунианцы победили «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 2:1. Ворота «Манчестер Юнайтед» защищал Дин Хендерсон.
«У нас два прекрасных голкипера, оба — номер один. Давид Де Хеа провёл некоторое время на родине, затем были матчи сборных, так что он не играл около месяца. Но он точно ещё сыграет за нас», — приводит слова Сульшера BBC.
Де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Атлетико» в 2011 году. В нынешнем сезоне испанский вратарь принял участие в 24 матчах английской Премьер-лиги, в десяти из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности. С 2014 года де Хеа вызывается в сборную Испании.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»
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