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Червиченко: даже если Тедеско возьмёт титул, не стал бы уговаривать его остаться в клубе

Червиченко: даже если Тедеско возьмёт титул, не стал бы уговаривать его остаться в клубе
Футбол / РПЛ 0

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:2) поделился мнением о работе главного тренера московской команды Доменико Тедеско.

«Даже если Тедеско возьмёт титул, я бы не стал уговаривать его остаться. Особенно по игре с «Ростовом». Команда ведёт 1:0, потом проигрывает. «Спартак» после 3:2 катал мяч на отбой в надежде на контратаки, на которые ни у кого не осталось ресурсов. Думаю, он провёл плохой матч как тренер. А эти его метания по бровке… Будь «Спартак» менее скандальной командой в части судейства, Тедеско мог опять устроиться на жёлтую карточку. Вряд ли он актёрствует, он на эмоциях, но смотрится так себе», — написал Червиченко в своей авторской колонке на «Чемпионате».

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