У защитника «Спартака» Жиго диагностировано сотрясение мозга
У защитника «Спартака» Самуэля Жиго диагностировано сотрясение мозга второй степени, сообщает пресс-служба московской команды. Сроки восстановления футболиста не сообщаются.
Напомним, Жиго появился в стартовом составе «Спартака» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» и был заменён на 80-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел защитник красно-белых Илья Гапонов. Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 3:2.
«Здоровья и ждём тебя на поле, боец!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Спартака» в соцсетях.
Жиго перешёл в московский «Спартак» из «Гента» в 2018 году. В нынешнем сезоне 27-летний французский защитник принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги и забил 3 гола.
Тедеско объяснил замену Жиго в матче с «Ростовом»
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