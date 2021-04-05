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У защитника «Спартака» Жиго диагностировано сотрясение мозга

У защитника «Спартака» Жиго диагностировано сотрясение мозга
Футбол / РПЛ 0

У защитника «Спартака» Самуэля Жиго диагностировано сотрясение мозга второй степени, сообщает пресс-служба московской команды. Сроки восстановления футболиста не сообщаются.

Напомним, Жиго появился в стартовом составе «Спартака» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» и был заменён на 80-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел защитник красно-белых Илья Гапонов. Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 3:2.

«Здоровья и ждём тебя на поле, боец!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Спартака» в соцсетях.

Жиго перешёл в московский «Спартак» из «Гента» в 2018 году. В нынешнем сезоне 27-летний французский защитник принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги и забил 3 гола.

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