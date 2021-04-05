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Рой Ходжсон: Заха знает, где хочет играть

Рой Ходжсон: Заха знает, где хочет играть
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон оценил состояние Уилфрида Заха и прокомментировал интерес к нападающему со стороны других клубов.

«Он пропустил больше игр из-за травм, чем в предыдущие годы. Это стало ударом для нас, но мы надеемся, что он будет в форме в предстоящих девяти матчах.

Кажется, сейчас Заха знает, что хочет делать и где хочет играть. Мы надеемся, что он принесёт пользу «Кристал Пэлас» в ближайших играх. О том, что с ним будет дальше, мы узнаем в конце сезона», — приводит слова Ходжсона Goal.

Сегодня, 5 апреля, «Кристал Пэлас» сыграет с «Эвертоном» в матче 30-то тура английской Премьер-лиги. В турнирной таблице «орлы» занимают 12-е место.

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