Рой Ходжсон: Заха знает, где хочет играть
Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон оценил состояние Уилфрида Заха и прокомментировал интерес к нападающему со стороны других клубов.
«Он пропустил больше игр из-за травм, чем в предыдущие годы. Это стало ударом для нас, но мы надеемся, что он будет в форме в предстоящих девяти матчах.
Кажется, сейчас Заха знает, что хочет делать и где хочет играть. Мы надеемся, что он принесёт пользу «Кристал Пэлас» в ближайших играх. О том, что с ним будет дальше, мы узнаем в конце сезона», — приводит слова Ходжсона Goal.
Сегодня, 5 апреля, «Кристал Пэлас» сыграет с «Эвертоном» в матче 30-то тура английской Премьер-лиги. В турнирной таблице «орлы» занимают 12-е место.
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