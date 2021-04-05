Открыт приём заявок на сезон весна-лето лиги CityFootball
Открылся приём заявок на сезон весна-лето лиги CityFootball. Идея лиги — дать возможность любительским футбольным командам любого уровня получать удовольствие от соревновательной игры с равными соперниками и в комфортных условиях.
Главные нововведения предстоящего сезона:
1. Помимо дивизионов в формате 5х5 будут открыты два дивизиона в формате 8х8 – вы можете выбрать удобный вам формат (5х5 или 8х8) или можете участвовать сразу в двух чемпионатах.
2. Игры дивизионов в формате 5х5 будут проходить по воскресеньям в первой половине дня (10:00 – 14:00). Игры дивизионов в формате 8х8 также будут проходить в воскресенье, но во второй половине дня (12:00 – 17:00).
Заявить команду можно, перейдя по ссылке.
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