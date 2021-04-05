Бывший врач «Спартака» рассказал, сколько Жиго будет восстанавливаться после сотрясения

Бывший врач московского «Спартака» Юрий Васильков поделился мыслями о травме защитника команды Самуэля Жиго. После матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:2) французу диагностировали сотрясение мозга второй степени.



«Вторая степень сотрясения — между лёгкой и средней степенью тяжести, призрачная грань. Жиго нужно устроить в первые дни все необходимые меры и тщательно наблюдать. У таких игроков очень хороший обмен веществ, почти идеальный. К концу первой недели можно всё перевести в степень лёгкой тяжести.



Если лечение будет проходить эффективно и игрок будет идти навстречу, восстановление займёт до двух недель. Везде есть отклонения, нужно слушать и щупать, но самое главное — наблюдение за Жиго», — сказал Васильков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

У защитника «Спартака» Жиго диагностировано сотрясение мозга