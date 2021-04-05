«Стоп, расизм!» «Валенсия» провела акцию в поддержку Дьякаби

На тренировке «Валенсии» состоялась акция в поддержку защитника «летучих мышей» Муктара Дьякаби, который подвергся расистскому оскорблению в матче с «Кадисом» (1:2).
В акции приняли участие все игроки команды, тренер Хавьер Грасия вместе с его штабом, персонал клуба и президент «Валенсии» Анил Мурти. Все участники выстроились вокруг Дьякаби, каждый вытянул одну руку, развернув ладонь тыльной стороной вперёд.
«Вчера, сегодня, завтра и всегда: стоп, расизм! Полностью поддерживаем Дьякаби. Будем бороться до конца, чтобы выяснить, что произошло, защитить нашего игрока и искоренить расизм», — говорится в сообщении клуба.
В матче 29-го тура чемпионата Испании «Кадис» переиграл «Валенсию». Встреча проходила на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе и завершилась со счётом 2:1. На 36-й минуте после столкновения с защитником хозяев Калой Дьякаби пошёл выяснять отношения с соперником и услышал от него оскорбление на расовой почве. После дискуссий между игроками и главным арбитром встречи «Валенсия» в полном составе решила покинуть поле при счёте 1:1. Через несколько минут её футболисты вернулись на поле в матче с «Кадисом». В «Валенсии» сообщили, что Дьякаби попросил своих товарищей по команде возобновить игру. Сам он на поле не вернулся и был заменён.
- 5 апреля 2021
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