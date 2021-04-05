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В «Спартаке» отреагировали на информацию о возможном назначении Вольфа на место Тедеско

В «Спартаке» отреагировали на информацию о возможном назначении Вольфа на место Тедеско
Футбол / РПЛ 0

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о возможном назначении и.о. главного тренера «Байера» Ханнеса Вольфа на место Доменико Тедеско.

«Слухи и хайп вокруг клуба. В настоящее время наш тренер Доменико Тедеско», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

По информации Metaratings, Ханнес Вольф может стать новым главным тренером «Спартака». 39-летний немецкий специалист сейчас временно исполняет обязанности главного тренера «Байера». Под его руководством леверкузенская команда обыграла «Шальке-04» (2:1). С 2009 по 2016 годы Вольф работал в системе дортмундской «Боруссии», после чего возглавлял «Штутгарт», «Гамбург», «Генк» и юношескую сборную Германии.

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