В «Спартаке» отреагировали на информацию о возможном назначении Вольфа на место Тедеско

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о возможном назначении и.о. главного тренера «Байера» Ханнеса Вольфа на место Доменико Тедеско.

«Слухи и хайп вокруг клуба. В настоящее время наш тренер Доменико Тедеско», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

По информации Metaratings, Ханнес Вольф может стать новым главным тренером «Спартака». 39-летний немецкий специалист сейчас временно исполняет обязанности главного тренера «Байера». Под его руководством леверкузенская команда обыграла «Шальке-04» (2:1). С 2009 по 2016 годы Вольф работал в системе дортмундской «Боруссии», после чего возглавлял «Штутгарт», «Гамбург», «Генк» и юношескую сборную Германии.