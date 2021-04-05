«Кайрат» может сняться с чемпионата Казахстана. Команда лидирует в таблице
Алматинский «Кайрат» может сняться с чемпионата Казахстана, сообщает телеграм-канал «Тень отца Гурмана».
После матча с «Таразом» (2:2), на исход которого повлияло судейство бригады арбитров во главе с Григорием Московченко, владелец алматинского клуба Кайрат Боранбаев побеседовал с президентом Казахстанской федерации футбола Адильбеком Джаксыбековым. Боранбаев был сильно возмущён судейством на старте сезона в матчах с участием «Кайрата». Владелец алматинского клуба всерьёз пригрозил тем, что «жёлто-чёрные» снимутся с чемпионата Казахстана.
«Кайрат» в трёх матчах набрал семь очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана. На втором месте находится «Ордабасы», в двух встречах набравший шесть очков.
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