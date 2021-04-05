Петржела: назначить Дзюбу капитаном России на Евро – риск. Наверное, в команде его любят

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал возвращение капитанской повязки сборной России форварду питерцев Артёму Дзюбе.

«Назначить Дзюбу капитаном сборной России на Евро-2020 после скандала — большой риск. Но это проблемы Черчесова. Тренер всё же лучше знает Артёма… Наверное, игроки национальной команды любят и уважают Дзюбу… Могу предположить, что на данный момент это единственное правильное решение для сборной.



Меня не удивило решение Черчесова. Предполагал, что такое возможно. Но не открою вам тайну, если скажу, что Дзюба — очень сложный человек. Это знают абсолютно все. Возможно, именно по этой причине большая часть болельщиков агрессивно настроена против Артёма. Но Черчесова это не смущает: вернув капитанскую повязку, тренер выразил полное доверие футболисту», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.