Семак: согласен, Малком выпал из игрового ритма. В первом тайме ошибался чаще, чем обычно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возвращение на поле нападающего Малкома после травмы.

«Замена Малкома была плановой. Мы смотрели, сколько он сможет сыграть по состоянию. Даже несмотря на то что во втором тайме он почувствовал ритм игры и хорошо выглядел, тем не менее, для него того времени, которое он провёл, достаточно на данном этапе.



Малком немного выпал из игрового ритма? Да, согласен, по первому тайму ошибался чаще, чем обычно. Конечно, это связано с длительной паузой, перерывом, когда он не играл. Второй тайм стал играть надёжнее, совершал меньше потерь, стал создавать больше остроты. Естественно, чтобы выйти на свой уровень, ему нужно провести две-три игры. Невозможно, ни один игрок не выйдет после большой паузы и не покажет свой лучший футбол», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».