Клопп: матч с «Реалом» не имеет ничего общего с финалом 2018 года

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» в Мадриде будет отличаться от финала турнира в сезоне-2017/2018.

«Моя мотивация — на самом высоком уровне, потому что мы хотим пройти в следующий раунд. Этот матч не имеет ничего общего с финалом 2018 года. Через месяц после того финала пригласил бы я Серхио Рамоса на 60-летие? Нет. Но тот матч давно в прошлом.



Слышал, все называют «Реал» большим фаворитом. Но у нас нет проблем с такой ролью соперника. Дело не в том, чтобы что-то доказать миру, а в том, чтобы показать нашим фанатам, что мы все ещё сражаемся. Мы должны догонять команды, опережающие нас в АПЛ, и нам нужно пройти «Реал Мадрид». Давайте попробуем сыграть как следует», — цитирует Клоппа журналист Джеймс Пирс в своём «твиттере».

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» состоится 6 апреля в Мадриде (Испания). Начало встречи — в 22:00 мск.