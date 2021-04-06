Илья Кухарчук: было предложение из Казахстана, но я выбрал «Химки»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал, как отклонил предложение из Казахстана ради перехода в «Химки» и стремления вернуться в Российскую Премьер-Лигу вместе с подмосковным клубом.

«Когда вы перешли в «Химки» из «Томи», говорили, что всё ещё хотите вернуться в РПЛ и даже отклонили предложения из-за границы – звали в Казахстан. Почему не хотели пробовать себя в другом чемпионате?

Я созванивался со спортивным директором казахстанской команды, у меня уже был контракт на руках – оставалось его только подписать. Но я хотел играть в РПЛ, это была моя конкретная цель, к которой шёл несколько лет. Я не хотел после хорошего сезона в «Томи» взять и всё пустить на самотёк, поэтому не поехал в Казахстан. Оттуда вернуться намного тяжелее и сложнее, чем из ФНЛ – это моё мнение», — приводит слова Кухарчука официальный сайт РПЛ.