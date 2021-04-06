Владимир Быстров провёл тренировку с женской командой «Зенита»

Бывшие футболисты «Зенита» Владимир Быстров и Олег Власов провели тренировку с женской командой петербургского клуба.
«Совместная тренировка стала первой в рамках недельного цикла подготовки команды к возобновлению Суперлиги. Вместе с футболистками сине-бело-голубых Владимир Быстров и Олег Власов провели разминку, а затем на поле в Удельном парке отработали передачи, открывания и удары по воротам. Завершила тренировочный день работа в тренажёрном зале — команда выполнила упражнения на мышцы верхнего плечевого пояса», — сообщает пресс-служба женского «Зенита».
Быстров отметил, что футболистки на тренировке произвели очень хорошее впечатление. «Было очень интересно, девчонки получают большую нагрузку. Даже для меня, мужчины, это было непросто. При этом сегодня у команды была восстановительная работа. Футболистки стараются, двигаются, они произвели на нас очень хорошее впечатление», — сказал экс-футболист.
Женский «Зенит» после трех туров Суперлиги занимает второе место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет 17 апреля в Петербурге с «Рубином».
- 6 апреля 2021
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