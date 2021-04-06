«Ювентус» отозвал предложение Дибале о новом контракте после скандала с вечеринкой

Переговоры нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы с туринским клубом о новом контракте зашли в тупик после скандала с вечеринкой в доме Уэстона Маккенни, сообщает Calciomerrcato.

Клуб отозвал предложение о контракте, о котором президент «Ювентуса» Андреа Аньелли говорил в декабре. Соглашение на сумму € 10 млн за сезон плюс бонусы, благодаря которому Дибала вошёл бы в число 20 самых высокооплачиваемых игроков Европы, больше не актуально. Переговоры о продлении контракта приостановлены.

Ранее Дибала, Маккенни и Артур Рамос были наказаны клубом за нарушение антикоронавирусного протокола. Футболисты были оштрафованы и временно отстранены от матчей команды.



Напомним, 31 марта к дому Маккенни прибыли полицейские. Им поступил вызов, что в здании, несмотря на комендантский час, проходит вечеринка. Правоохранители на протяжении часа не могли попасть внутрь, после чего их всё же впустили. В доме находились 20 человек, среди которых, помимо хозяина, также были Артур и Дибала.

Зимой бьянконери предложили 27-летнему аргентинцу продлить соглашение с клубом до 2025 года с зарплатой € 10 млн за сезон, которая с бонусами может вырасти до € 12 млн. Сообщалось, что Дибала хочет зарабатывать в «Ювентусе» € 15 млн в год. Действующий контракт Пауло со «старой синьорой» истекает летом 2022 года.