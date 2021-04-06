Сергей Карасёв обслужит матч 1/4 финала Лиги Европы «Аякс» — «Рома»

На первом матче четвертьфинала Лиги Европы между «Аяксом» и «Ромой» будет работать российская бригада арбитров, сообщает пресс-служба УЕФА.



Главным судьёй назначен Сергей Карасёв. Ему будут помогать ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Отвечать за VAR будет Виталий Мешков, которому поможет Сергей Иванов. Резервным рефери станет Алексей Кульбаков.



Матч «Аякс» — «Рома» состоится 8 апреля на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Ответная встреча пройдёт в Риме 15 апреля.



На предыдущих стадиях плей-офф Лиги Европы «Аякс» победил «Лилль» (2:1, 2:1) и «Янг Бойз» (3:0, 2:0). В свою очередь, «Рома» переиграла «Брагу» (2:0, 3:1) и «Шахтёр» (3:0, 2:1).

Сергей Карасёв: делаем всё, чтобы поработать на Евро. Это как выйти в открытый космос