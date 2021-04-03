Сергей Карасёв: делаем всё, чтобы поработать на Евро. Это как выйти в открытый космос

Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал об эмоциях от работы на матчах Лиги чемпионов, а также выразил надежду на назначение российской бригады на предстоящие крупные международные турниры — чемпионат мира и чемпионат Европы.
«Лига чемпионов — это праздник, это то, ради чего работают все судьи. Лига Европы — это тоже очень серьёзно, но, например, история ЛЧ для меня идёт из детства. В 1993, 1994, 1995 годах я записывал все матчи и обзоры на кассеты, смотрел и мечтал. Тогда я ещё даже не судил, но хотел хоть раз постоять на поле и послушать гимн. В итоге у меня это получилось. Это незабываемо каждый раз, тем более таких матчей бывает немного в карьере.
Есть ли различия между оценкой моей работы после матчей в России и Европе? Особых различий нет. В Европе после матча мы уезжаем со стадиона, и в гостинице в течение 20-30 минут идёт разбор с нарезкой моментов. Всё то же самое приблизительно. Инспектор высказывает пожелания к работе, указывает на ошибки, а мы объясняем свою точку зрения. Где-то через неделю получаем рапорт с оценкой.
Чемпионат Европы? Такие турниры, как ЧЕ и ЧМ, — это как выйти в открытый космос. Событие сумасшедшее. К счастью, мне уже удалось испытать эти эмоции, но я бы испытал их ещё раз. Наша бригада делает всё для этого. Вероятно, скоро будет что-то объявлено. Как и все другие арбитры из элитной группы, мы участвуем в отборе, на нас смотрят, в том числе и матчи в России. Мы понимаем, что каждый матч в преддверии Евро для нас — как финал», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».
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