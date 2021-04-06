Роберто Карлос — после игры «Барселоны»: уверен, судью наградят матчем на выходных

Бывший футболист мадридского «Реала», а ныне директор клуба по международным отношениям Роберто Карлос отреагировал на судейство в матче 29-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Вальядолидом» (1:0).
Главный судья встречи Сантьяго Хайме Латре на 79-й минуте, когда счёт был 0:0, удалил нападающего гостей Оскара Плано. В итоге сине-гранатовые сумели забить на последних минутах и вырвать победу. После матча арбитр подвергся критике.
«Уверен, после сегодняшнего этот судья получит в качестве премии какой-нибудь матч на выходных», — написал Карлос в своём «твиттере».
Напомним, в эти выходные «Реал» и «Барселона» встретятся в матче 30-го тура Примеры. Встреча состоится 10 апреля на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
- 6 апреля 2021
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