«Он ищет повод показать мне жёлтую». Месси жаловался представителю «Барселоны» на судью

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси был недоволен работой главного судьи Сантьяго Хайме Латре в матче 29-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом» (1:0).



Если бы аргентинец получил жёлтую карточку, то пропустил бы встречу с мадридским «Реалом». В аналогичном положении находился полузащитник сине-гранатовых Френки де Йонг. После окончания первого тайма камеры Movistar+ выхватили диалог между Лео и представителем каталонского клуба.



«Он ищет повод, чтобы показать мне жёлтую карточку. Просто невероятно», — приводит слова Месси Marca.



Матч 30-го тура испанской Примеры «Реал» — «Барселона» состоится 10 апреля на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



«Барселона», набрав 65 очков в 29 матчах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

«Очевидное воровство. Позор». Мэр Вальядолида — об удалении в матче с «Барселоной»