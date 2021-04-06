«Он ищет повод показать мне жёлтую». Месси жаловался представителю «Барселоны» на судью

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси был недоволен работой главного судьи Сантьяго Хайме Латре в матче 29-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом» (1:0).
Если бы аргентинец получил жёлтую карточку, то пропустил бы встречу с мадридским «Реалом». В аналогичном положении находился полузащитник сине-гранатовых Френки де Йонг. После окончания первого тайма камеры Movistar+ выхватили диалог между Лео и представителем каталонского клуба.
«Он ищет повод, чтобы показать мне жёлтую карточку. Просто невероятно», — приводит слова Месси Marca.
Матч 30-го тура испанской Примеры «Реал» — «Барселона» состоится 10 апреля на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
«Барселона», набрав 65 очков в 29 матчах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.
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