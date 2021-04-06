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Онопко: Гончаренко найдёт общий язык с Галицким, у него всё должно получиться

Онопко: Гончаренко найдёт общий язык с Галицким, у него всё должно получиться
Футбол / РПЛ 0
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Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал назначение Виктора Гончаренко главным тренером «Краснодара».

«Краснодару» оперативно нужно было найти замену Мусаеву. Сергей Галицкий сделал хороший выбор, назначив Гончаренко. После паузы Виктор Михайлович немного передохнул… Он хорошо знает Краснодар, потому что уже работал в этом городе. У него всё должно получиться.

Галицкий и Гончаренко сработаются. Виктор Михайлович бывает чересчур эмоциональным в раздевалке или на бровке, от него исходит бешеная энергия, но в обычной жизни вне футбола он спокойный и уравновешенный человек. Да, после игры может с судьями поговорить, но это нормальная история. Он переживает за результат и за игру — это эмоции. Думаю, Гончаренко и Галицкий найдут общий язык. Виктору Михайловичу желаю здоровья и удачи. Он любит футбол и, когда дела идут не очень хорошо, вникает, ищет проблему. У него всё должно получиться», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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