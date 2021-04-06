Александр Соболев — лучший игрок 24-го тура РПЛ по версии WhoScored
Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 24-го тура Российской Премьер-Лиги.
Лучшим игроком тура стал нападающий «Спартака» Александр Соболев, получивший оценку 9,1 за дубль в ворота «Ростова». В состав также вошёл его партнёр по команде Виктор Мозес, трое представителей «Ахмата», двое футболистов «Динамо» и другие игроки.
Сборная тура: Виталий Сычёв («Тамбов») – 9,0, Арсен Адамов («Урал») – 8,1, Андрей Семёнов («Ахмат») – 8,4, Роман Евгеньев («Динамо») – 7,8, Мирослав Богосавац («Ахмат») – 8,2, Виктор Мозес («Спартак») – 8,0, Исмаэл («Ахмат») – 8,4, Гжегож Крыховяк («Локомотив») – 8,4, Арнор Сигурдссон (ЦСКА) – 7,6, Александр Соболев («Спартак») – 9,1, Константин Тюкавин («Динамо») – 8,8.
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